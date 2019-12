França. Greve prossegue sem fim à vista

Apenas. Em Paris, o, as 14 restantes estão paradas. Nos

trânsito na capital francesa está caótico, com filas de mais de 300 quilómetros, em pára-arranca, para entrar em Paris. A última vez que França tinha vivido uma greve geral desta dimensão foi em 1995. Em que durante três semanas o país esteve paralisado em protesto contra o plano de Alain Juppé de alterar o plano de reformas. Como recorda este artigo do jornal . Em que durante três semanas o país esteve paralisado em protesto contra o plano de Alain Juppé de alterar o plano de reformas. Como recorda este artigo do jornal Libération

Muitas escolas voltaram a encerrar.À noite os números da adesão variavam, com os sindicatos a apontar para 75 por cento e o Ministério da Educação em 42 por cento.

A Direção-Geral da Aviação Civil solicitou às companhias aéreas para que reduzissem os seus voos em 20 por cento.







A Air France anunciou o cancelamento de 30 por cento de voos domésticos e 10 por cento dos de médio-curso. Para já, a companhia aérea estima realizar todas as ligações de longo curso.

, mas não vai fazer cair o projeto que vai ser apresentado na próxima segunda-feira aos parceiros sociais.Estava inicialmente prevista para junho de 2019, mas foi repetidamente rejeitada pelo Governo de Édouard Philippe.O objetivo é criar um sistema universal que una os 42 regimes especiais que existem atualmente.

Ontem,, segundo dados do Ministério do Interior.

No entanto, os protestos ficaram marcados por incidentes, quando jovens encapuzados provocaram confrontos com a polícia em Paris.A polícia deteve na Praça da República vários membros do, que pegaram fogo a caixotes do lixo, motas e trotinetes.“Vejo que há sempre pessoas que vêm poluir as manifestações, recorrendo à violência, muitas vezes com palavras de ordem extremamente radicais, que não querem construir nada e que querem apenas mostrar uma oposição radical, contestar o sistema e que não estão numa dinâmica de diálogo”, afirmou Jean Baptiste Djebbari.

O governante saudou ainda os sindicatos que “na sua maioria, agiram de forma responsável e que souberam organizar as manifestações do dia, pois a grande maioria das manifestações foram calmas, apesar de retermos, obviamente, as imagens de fumo e destruição".