França. Homem armado faz vários reféns em Toulouse

A loja assaltada foi um café-tabacaria em Blagnac (Haute-Garonne), a oeste de Toulouse.



O assaltante, um rapaz de 17 anos com cadastro por atos de violência, entrou no local cerca das 16h20, de capacete e armado. Fez reféns quatro mulheres, incluindo a proprietária do estabelecimento.

Terá sido ele mesmo a dar o alerta e pediu desde o início um interlocutor policial para negociar. Identificou-se como "o braço armado dos coletes amarelos em Toulouse".





O jovem terá sido recentemente interpelado pelas forças da ordem, por integrar uma multidão que se preparava para atos de vandalismo, durante uma manifestação de coletes amarelos a 15 de setembro de 2018.





Várias informações referem que o assaltante disparou um a dois tiros para o ar, pedindo aos agentes de uma força de intervenção da polícia para se afastarem.





O bairro foi cercado e a polícia solicitou aos moradores que permanecessem em suas casas. A estrada que liga Blagnac a Toulouse foi cortada para impedir qualquer fuga.





As primeiras informações davam conta de cinco reféns.

Uma fonte policial afirmou ao início da noite que as quatro reféns confirmadas tinham sido libertadas.







A primeira, a filha da proprietária da loja, saiu cerca das 20h30 francesas e foi levada de ambulância para o hospital. Seguiram-se, minutos depois, a proprietária e duas funcionárias. A imprensa francesa refere que o assaltante ficou sozinho no estabelecimento.





Pelas 21h00 locais, a crise de reféns estava concluída mas prosseguiam as negociações com vista à rendição do jovem e para as quais foram chamadas a sua mãe e a sua irmã.







O jovem é conhecido das forças policias por delinquência comum, vandalismo e recepção de bens roubados.







Terá também deixado em casa várias cartas a familiares, nas quais afirmará servir a causa dos coletes amarelos.