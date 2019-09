França. Idosa descobre quadro de 6 milhões de euros na cozinha

Pendurado entre a sala de estar e a cozinha da casa de uma idosa em Compiègne, a norte de Paris, o quadro de madeira revelou ser da autoria do pintor italiano Cimabue.



“A atribuição não irá gerar debate porque é óbvio, comparando com outros dos seus quadros, que é da mesma mão”, declarou o perito em obras de arte Éric Turquin ao jornal francês Le Figaro Os especialistas acreditam que esta peça seja o terceiro elemento, em falta, de um grande painel com representações da Paixão de Cristo, datando de 1820.Até então, eram apenas conhecidas duas peças do políptico, expostas em Nova Iorque e em Londres, ao qual se junta este terceiro elemento descoberto em França.A idosa garantiu não conhecer a origem do quadro, que será apresentado a leilão no dia 27 de outubro em França. Esta será a primeira vez em décadas que uma pintura de Cimabue será leiloada, tendo sido estimada entre 4 a 6 milhões de euros.Ceno Di Pepo, conhecido como Cimabue (1240-1302), é uma das maiores figuras do período pré-renascentista. São conhecidas cerca de onze obras da sua autoria, todas realizadas em madeira, embora nenhuma esteja assinada.