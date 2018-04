Partilhar o artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé" Imprimir o artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé" Enviar por email o artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé" Aumentar a fonte do artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé" Diminuir a fonte do artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé" Ouvir o artigo França insta parceiros do Conselho de Segurança a negociações "de boa-fé"

Tópicos:

Bashar Assad, ONU,