França julga recurso de vice-presidente da Guiné Equatorial condenado por branqueamento

Lusa13 Fev, 2019, 17:53 | Mundo

O Tribunal de Recurso de Paris fixou hoje as datas do julgamento do recurso de Teodoro Obiang Nguema Mangue, mais conhecido por `Teodorin`, também filho do Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbsago, no poder desde 1979.

Em primeira instância, o Tribunal Penal de Paris condenou, em 2017, o governante equato-guineense a três anos de prisão com pena suspensa, numa sentença que os juízes afirmaram ser "uma advertência" a `Teodorin`.

A justiça francesa também impôs um arresto dos bens comprados em França, avaliados em mais de 100 milhões de euros, no início dos aos 2000, verbas que, de acordo com o tribunal, tinham sido obtidas pela má-gestão de fundos e outras práticas corruptas na Guiné Equatorial.

A defesa de `Teodorin` considerou, desde o princípio do julgamento, que o processo em primeira instância tinha sido "uma farsa judicial" com um caráter "exclusivamente político".