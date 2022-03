França. Macron e Le Pen lideram intenções de voto nas presidenciais

Emmanuel Macron deverá obter, de acordo com a sondagem do Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP) e da Fiducial para a revista semanal Paris Match, o canal de televisão LCI ou a Sud Radio. Um resultado ligeiramente superior,, é atribuído ao atual presidente pela sondagem do Instituto Ipsos Sopra-Steria para a cadeia de rádio FranceInfo e para o diário Le Parisien.



Se o atual presidente consolida a vantagem, Marine Le Pen, a rival mais próxima, vai em sentido ascendente, apesar das deserções de nomes ligados ao Reagrupamento Nacional para a candidatura de Eric Zemmour, como a da sobrinha Marion Le Pen, bem como dos laços que a força política que lidera tem com a Rússia.





Marine Le Pen está em segundo lugar em ambas as sondagens. O IFOP atribui-lhe 18,5 por cento das intenções de voto, enquanto a sondagem lpsos projeta 17 por cento das intenções.





O líder do partido França Insubmissa aparece em terceiro lugar nas duas sondagens. Jean-Luc Melanchon consegue 14 por cento na sondagem do IFOP e 13 por cento na do Instituto Ipsos.



Os votos da direita dividem-se ainda entre Eric Zemmour e Valérie Pécresse, apresentados em quarto e quinto lugar nas sondagens. O comentador político, que chegou a ser dado como provável na segunda volta das presidenciais, recolhe agora 12,5 por cento das intenções de voto recolhidas pelo IFOP. Mas a previsão do Instituto Ipsos coloca-o no quinto lugar, com 10 por cento das intenções.



Também a candidata do partido Les Républicans está a descer nas intenções de voto. A mais recente sondagem do IFOP prevê 10,5 por cento das intenções de voto para Valerie Pécresse, enquanto o Instituto Ipsos a coloca empatada com Zemmour, com 10 por cento das intenções de voto.



Macron conquista mais votos à direita e esquerda na segunda volta



Quanto ao provável cenário de uma segunda volta entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, o actual presidente obteria entre 56 e 61 por cento das intenções de voto, se a fonte for o IFOP ou o Instituto Ipsos, respetivamente.



São ainda candidatos o eurodeputado e ambientalista Yannick Jadot, o deputado e secretário-geral do Partido Comunista francês Fabien Roussel, e a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo.





Com intenções de voto ainda menos expressivos estão: o candidato gaulista e deputado Nicolas Dupont-Aignan; o deputado pela região dos Pirenéus-Atlânticos desde 2002 e considerado o representante da França rural, Jean Lassalle; o ex-operário e sindicalista Philippe Poutou e a porta-voz do partido Luta Operária, Nathalie Artaud.





Na sondagem da IFOP participaram 1,508 respondentes e a margem de erro situa-se entre 1,4 e 3,1 pontos percentuais. A sondagem da Ipsos teve 1,748 respondentes e a margem de erro está entre 0,7 e 2,4 pontos percentuais. Ambas foram realizadas nos últimos cinco dias.