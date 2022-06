França. Macron terá de lutar para salvar maioria parlamentar e manter agenda de reformas

A aliança centrista de Macron, Ensemble!,, liderada pelo veterano de extrema-esquerda Jean-Luc Melenchon, que conseguiu 25,66%.A percentagem de abstenções atingiu valores recorde - 52,49% -, embora seja apenas na segunda volta, a 19 de junho, que será determinada a divisão dos assentos parlamentares.A empresa de sondagens Elabe, podendo ou não atingir o marco dos 289, os necessários para atingir uma maioria absoluta.

As sondagens atribuem à esquerda de Melenchon entre 160 a 210 assentos, um grande aumento em relação a 2017. "Venham votar no próximo domingo para rejeitar as políticas desastrosas do senhor Macron", apelou o esquerdista no Twitter após a votação de domingo. "Preparem as vossas cédulas para acabarmos com 30 anos de neoliberalismo".



Déferlez dimanche prochain pour rejeter les projets funestes de M. #Macron.



Déferlez avec vos bulletins de vote pour mettre fin à 30 ans de néolibéralisme.#NUPES #Legislatives2022 #VcommeVictoire pic.twitter.com/hxd9PTZQ7V — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 12, 2022

Se a aliança centrista de Macron perder a maioria absoluta na segunda volta das eleições, a 19 de junho, o presidenteEsse resultado poderá também desencadear uma remodelação do gabinete do chefe de Estado.Em causa fica a capacidade de Emmanuel Macron de aprovar reformas, incluindoe que tem sido altamente criticada.A oposição de esquerda está, por outro lado, a pressionar para que seja reduzida a idade de reforma em França, com Jean-Luc Melenchon a retratar Macron como um liberal económico que protege os ricos e não as famílias necessitadas.

Partido de Macron vai fazer tudo para conseguir “maioria clara e forte”

No domingo, a primeira-ministra Elisabeth Borne defendeu a atuação do partido no poder.“Ao contrário das palavras do senhor Melenchon, que tem um problema com a realidade, nós somos a força política que tem mais candidatos na segunda volta (…) e”, garantiu.Segundo os dados do Ministério do Interior de França,, com 4.248.600 votos (18,68%).Na quarta posição, com 2.370.882 votos (10,42%), ficaram os republicanos, e em quinto lugar, com 964.865 votos (4,24%), o Reconquista!, um partido de extrema-direita.

c/ agências