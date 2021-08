França. Manifestantes voltam a sair à rua em protesto contra o passe sanitário

Para a tarde deste sábado foram marcadas manifestações em mais de 150 cidades francesas. Este é o quarto fim-de-semana consecutivo de manifestações contra o passe sanitário, que a partir de segunda-feira passará a ser exigido à entrada da maioria dos locais públicos em França.







Em Lyon, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que atiravam projeteis.







Os protestantes também estiveram em Paris, Nice, Montepellier, entre outras cidades, envergando cartazes com as palavras “Não à ditadura” e cantando “Macron, não queremos o teu passe sanitário”.





Esta medida tem causado uma onda de controvérsia em França, com muitos franceses a recusarem vacinar-se para terem luz verde para a entrada em locais como bares, restaurantes e cinemas.







Os opositores denunciam aquilo que descrevem como uma “sociedade controladora” e “obrigação disfarçada de vacinação” e recusam ser “cobaias” de novas vacinas.

Durante a manhã, várias centenas de pessoas começavam já a reunir-se em algumas cidades francesas e seguravam cartazes onde se destacavam frases como “Pela liberdade de vacinação”.“Não somos contra a vacina. Somos contra verificar os nossos clientes”, disse o gerente de um bar à agência Reuters.Entre os manifestantes estão anarquistas da extrema-esquerda, militantes da extrema-direita e alguns membros do movimento antigovernamental “colete amarelo”, para além de cidadãos anti vacinas.

Macron avisa: sem passe, França teria de reconfinar

O passe sanitário, que atesta a vacinação, a testagem negativa ou a recuperação da doença, foi aprovado pelo Parlamento francês a 25 de julho e autorizado pelo Conselho Constitucional na passada quinta-feira.. O certificado será igualmente exigido aos doentes não-urgentes e visitantes dos estabelecimentos de saúde e lares de idosos.

Para além disso, a lei estabelece ainda a vacinação obrigatória para os cuidadores.

As manifestações acontecem um dia depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter reiterado o apelo à vacinação. Na terça-feira, Macron avisou que sem passe sanitário a França teria de voltar a reconfinar, alertando para a necessidade de travar a expansão da Covid-19, à medida que a quarta vaga avança no país., avisou o Presidente da República francês num vídeo publicado nas redes sociais.Apesar dos protestos, a maioria dos franceses apoia o passe sanitário e os números demonstram que a taxa de vacinação aumentou em França depois de Macron ter anunciado, no mês passado, os planos que envolviam o certificado.Paralelamente, o número de pessoas hospitalizadas depois de infetadas com a doença não parou de aumentar nos últimos dias, em consequência do elevado grau de contágio da variante Delta.

Dados do Ministério francês da Saúde demonstram que nove em cada dez pacientes com Covid-19 admitidos em unidades de cuidados intensivos no final de julho não estavam vacinados contra a doença.