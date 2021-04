França. Militares sancionados depois de carta aberta a alertar para "guerra civil"

os "perigos" do "islamismo e das hordas da banlieue [os subúrbios onde residem, essencialmente, imigrantes]" e acusava grupos antirracistas de incitarem ao "ódio entre comunidades". A carta aberta, publicada pela revista de direita Valeurs Actuelles , alertava para

Cerca de 20 militares franceses assinaram uma carta aberta, dirigida a Emmanuel Macron, a alertar para o potencial risco de uma "guerra civil" em França e para a necessidade de lutar contra os "perigos" do "islamismo" e do "antirracismo". Mas a ministra da Defesa, numa disputa entre o Governo e a extrema-direita, condenou as afirmações do documento e pretende sancionar os militares que o subscreveram.





"É um momento sério, a França está em perigo (...). Nós que, mesmo aposentados, continuamos a ser soldados de França, não podemos, nas atuais circunstâncias, permanecer indiferentes ao destino de nosso belo país", começam por escrever.



A carta - assinada por pelo menos 18 militares, incluindo quatro oficiais e vários militares aposentados - dizia ainda que as políticas governamentais "laxistas" resultariam em caos, exigindo "a intervenção dos nossos camaradas no ativo numa perigosa missão de proteção dos nossos valores civilizacionais".







"Os perigos estão a aumentar, a violência está a aumentar todos os dias. Quem previa há dez anos que um professor um dia seria decapitado ao sair da escola?", questionam os militares no documento dirigido ao Governo rancês. "Porém, nós, servos da Nação, que sempre estivemos dispostos a colocar a pele no final do nosso compromisso - como exige o estatuto militar, não podemos estar diante de tais atos como espectadores passivos".





Os subscritores acusam ainda o Governo de tentar usar a polícia "como bode expiatório" ao reprimir brutalmente os populares dos protestos dos Coletes Amarelos dos últimos anos.



"Já não é hora de adiar, caso contrário, amanhã a guerra civil acabará com este caos e com mortes crescentes – pelas quais será responsável – com números na casa dos milhares", conclui a carta.



Entreranto, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, candidata às eleições presidenciais do próximo ano, manifestou apoio aos ex-generais e convidou-os a juntarem-se a ela na "batalha de França".



Já a ministra responsável pelas Forças Armadas, Florence Parly, afirmou no Twitter: "Dois princípios imutáveis guiam as ações de militares em relação à política: neutralidade e lealdade".



Segundo a ministra, qualquer signatário da carta que esteja ainda no ativo será punido por desafiar a lei que determina que os militares se devem manter politicamente neutros.





"Para quem violou o dever de reserva, estão previstas sanções, e se houver soldados ativos entre os signatários, pedi ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas que aplique as regras … ou seja, sanções", disse a ministra, em declarações à rádio France Info.





Para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general François Lecointre, o porta-voz do Ministério da Defesa, esclareceu, esta quinta-feira, que Vários ministros consideraram, no entanto, que os signatários representavam uma minoria isolada e irrelevante nas Forças Armadas.