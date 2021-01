França. Movimento "Me Too" denuncia casos de abuso sexual em família

A denúncia é feita pela irmã da vítima e acusa uma figura pública, um antigo deputado europeu e conselheiro de presidentes, de ter violado o enteado quando este tinha treze anos.



Nos últimos dias, já surgiram milhares de testemunhos de adultos violados em criança por familiares, num movimento semelhante ao "Me Too".



A reportagem é da correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro, com imagem de Jaime Guilherme.