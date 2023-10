França. Museu do Louvre encerrado "por razões de segurança"

“As pessoas que tenham comprado bilhetes para hoje serão reembolsadas. Agradecemos a compreensão”, acrescenta o museu.

“Caros visitantes, por razões de segurança,, sábado, 14 de outubro”, anunciaram os responsáveis do museu numa publicação na rede social X.

"O Louvre recebeu uma mensagem escrita que referia um risco para o museu e seus visitantes", pelo que "optámos (…) por evacuá-lo e fechá-lo durante o dia, enquanto realizamos as verificações essenciais", disse um porta-voz do museu à AFP.





A decisão surge horas depois de um ataque numa escola secundária que vitimou um professor e deixou duas pessoas gravemente feridas.



O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, considerou na sexta-feira que o ataque está ligado à situação no Médio Oriente, onde Israel está a conduzir uma ofensiva militar para erradicar os combatentes do Hamas após os ataques da última semana.



O agressor, de origem chechena, foi detido pela polícia e tinha um histórico de radicalização.