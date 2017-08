França não quer mais migrantes obrigados a fugir ilegalmente pelo Mediterrâneo

Reuters

Macron deseja que os refugiados e emigrantes, provenientes de África, não tenham de passar pelo Mediterrâneo e pelos diversos perigos que isso acarreta.



Para isso, refere que devem ser as Nações Unidas a controlar ainda em África, os que devem vir para a Europa.



A medida serve também para combater o tráfico de seres humanos no Mediterrâneo.



Um discurso preferido pelo presidente francês depois de um encontro com a chanceler alemã e com os presidentes do Níger e do Chade.