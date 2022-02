França não repatria há treze meses filhos menores de `jihadistas` que estão na Siria

A Liga dos Direitos Humanos (LDH), a Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH), Amnistia Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW), além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e outros organismos condenaram, durante uma conferência de imprensa em Paris, o facto de o Executivo francês ignorar as convenções internacionais sobre direitos da criança e permitir que centenas de crianças francesas permaneçam em campos de refugiados no nordeste da Síria.

"Estas crianças são vítimas, inocentes, e também francesas. Quando o Governo diz que é difícil repatriá-las, é impreciso. Existem convenções internacionais para proteger as crianças (das quais a França é signatária) e é evidente que esta convenção foi violada", alertou o presidente honorário da FIDH, Patrick Baudouin.

As organizações não-governamentais (ONG), acompanhadas por advogados e representantes de famílias com crianças nos campos de refugiados, garantiram que o repatriamento é possível e deram como exemplo as dezenas de menores que já regressaram aos Países Baixos ou à Suécia.

Centenas de crianças francesas, muitas delas com menos de seis anos, esperam voltar para as suas famílias em França, grande parte localizadas no departamento de Seine Saint-Denis, na periferia de Paris.

Segundo estimativas das ONG, 35 crianças francesas foram repatriadas. As últimas foram em janeiro de 2021, há treze meses.

"Temos de sair da situação de ausência de lei", apelou Henri Leclerc, advogado criminalista e presidente honorário da LDH, exigindo que as autoridades francesas repatriem as mães `jihadistas` para serem julgadas em França.

Leclerc declarou que o Governo do Presidente francês, Emmanuel Macron, prefere não assumir as suas responsabilidades legais e jurídicas, nomeadamente ao dizer que "é preciso estudar caso a caso", o mesmo argumento apresentado pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

"O que é esta história de caso a caso, com critérios tão opacos? Isso é desumano", criticou Marie Dosé, advogada de várias famílias.

Dosé argumentou que não existe um tribunal penal internacional que "possa ser aplicado na Síria", nem é possível uma transferência de responsabilidades judiciais para um país como o Iraque nestes casos em que os pais das crianças tenham sido membros do Estado Islâmico (EI).

"Recentemente, Le Drian disse que um processo judicial no Iraque é justo", indignou-se a advogada, que aguarda uma resposta do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) sobre a situação destes menores franceses.

O psiquiatra Serge Hefez acompanhou vários casos de crianças que retornaram a França de campos de refugiados sírios, onde, segundo as ONG, as condições são "desumanas".

"Posso dizer que correu bem, estão com os avós, adaptados e ninguém conhece as suas histórias", declarou Hefez.

Hefez, como a maioria dos intervenientes, criticou o impasse artificial criado pelo Executivo francês sobre o repatriamento, a menos de dois meses das eleições presidenciais, que está a ser marcada pelas questões relacionadas com as migrações e pelo terrorismo `jihadista`.