França não tenciona aplicar mais medidas perante a Covid, diz Emmanuel Macron

Stephane Mahe - Reuters

O presidente francês não tenciona tomar mais medidas no país para conter a escalada da variante Ómicron. Emmanuel Macron declarou esta intenção numa entrevista ao jornal Le Parisien e assumiu que quer criar limitações para quem não está vacinado.