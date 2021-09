França oferece contracetivos a todas as mulheres até aos 25 anos

as mulheres terão ainda direito a consultas médicas sobre as alternativas que lhes serão mais convenientes. O aborto é livre para todas as mulheres e adolescentes no país. Além do acesso livre e gratuito aos métodos contracetivos,O aborto é livre para todas as mulheres e adolescentes no país. A decisão está orçada em cerca de 21 milhões de euros anuais e alarga uma política já existente disponível para as jovens e mulheres menores de idade, até aos 18 anos.



Veran revelou que o uso de contracetivos entre as jovens está a diminuir em França, apesar de não apresentar dados concretos, referindo que o motivo principal é financeiro.



“Constatei, a par das autoridades científicas, um recuo da contraceção entre um certo número de mulheres jovens e a primeira razão da renúncia é financeira”, afirmou à France-2.



“É intolerável que as mulheres não sejam capazes de se proteger a si mesmas, não sejam capazes de usar contracetivos se o quiserem, porque iria ser muito caro”, acrescentou Veran.



O sistema de saúde em França cobre alguns custos de controlo de natalidade mas não todos. O ministro não avançou medidas contracetivas para os homens.



“Vamos assumir a contraceção hormonal, o encargo biológico que pode acarretar, as consultas de prescrição e de todos os cuidados que se ligam a esta contraceção, até aos 25 anos”, declarou Veran.



A escolha dos 25 anos justifica-se por ser “uma idade que corresponde, em termos de vida económica, social e de rendimentos” a “maior autonomia”, explicou o ministro. “É também a idade na qual se deixa definitivamente o complemento de saúde familiar”.



Em França, a gratuidade dos contracetivos abrange desde 2013 as raparigas dos 15 aos 18 anos e desde agosto de 2020 foi alargada às adolescentes menores de 15 anos, sendo justificada pelo executivo como forma de baixar o número de interrupções de gravidez.



Em finais de 2019, o Governo francês afirmava que “todos os anos quase 1.000 jovens raparigas dos 12 aos 14 anos engravidam em França” e que “entre estas gravidezes, 770 terminam numa IVG”.



