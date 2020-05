França. Partido de Emmanuel Macron perde maioria absoluta

Em 2017, o LRM obteve 314 dos 577 lugares da Câmara Baixa de França. Desde então já perdeu 26 deputados, a maioria desde janeiro de 2020, devido a demissões, reforma ou exclusão. Esta terça-feira, ficou finalmente com 288, menos um do que a maioria absoluta.







Muitos analistas políticos desvalorizam a dissidência de somente sete deputados, quando, há um mês, se previa que fossem 58. Consideram que os pesos pesados do LRM encontraram argumentos suficientes para deter a hemorragia do partido. De acordo com o Le Figaro, dois deputados recuaram à última hora e decidiram permanecer onde estavam.







"A pressão por parte do executivo, do partido e do grupo foi tal que tivemos de adiantar o anúncio da nossa decisão", explicou à agência Reuters um dos dissidentes. "Muitos acabaram por decidir não dar o passo".







A situação é "mais simbólica do que preocupante", referiu por seu lado o jornal Le Monde, uma vez que um anterior dissidente, Olivier Gaillard, admitiu a oito de março último a sua desilusão com o LRM, anunciando que deverá demitir-se se for eleito como presidente da Câmara de Sauve, o que permitiria ao República em Marcha substituí-lo e recuperar um dos lugares.



Refém da direita



A menos que seja colmatada, a perda da maioria deixa porém Macron refém dos apoios dos seus aliados, os centristas do Movimento Democrático, MoDem e os centristas-direita do Agir, que, juntos, garantem 56 lugares.







Os próximos dois anos do mandato de cinco do Presidente francês, não se adivinhavam fáceis, mas agora a fasquia elevou-se. Até porque, se tiver de ceder em termos de políticas aos seus aliados de centro-direita, o LRM poderá continuar a perder deputados defensores de opções mais à esquerda.







Contentar uns e outros, ao mesmo tempo que implementava o seu plano de reformas, foi sempre o grande desafio de Emmanuel Macron, um antigo banqueiro ex-membro do Partido Socialista francês (entre 2006 e 2009) e dos Governos de François Hollande e de Manuel Valls, de quem foi ministro da Economia, em 2014.







As grandes críticas dos dissidentes do LRM prendem-se precisamente com as promessas não cumpridas de Macron, de inclusão e de transcendência de divisões políticas. Pertenciam todos às alas esquerda e ecologista do partido do Presidente, e sentem que este tentou aproximar-se muito dos partidos à direita e nada ou quase nada às posições da esquerda. As sondagens recentes demonstram um maior nível de aprovação ao Governo do Presidente por parte dos eleitores de direita, do que dos de esquerda.







Os membros do novo EDS dizem que, uma vez que não conseguiram opor-se por dentro, irão agora assumir uma posição independente, nem de aliados nem de opositores relativamente ao LRM e a Macron.







Matthieu Orphelin, um dos co-presidentes do EDS ao lado da ex-LRM, Paula Forteza, prometeu isso mesmo na conferência de imprensa desta manhã, na qual anunciou a criação da nova formação parlamentar, referindo que será "um grupo independente, não um grupo de oposição, mas um grupo positivo, de propostas, de coligação, e de inovação política". Orphelim garantiu que "outros se irão juntar nas próximas semanas".







O mais importante é ir em frente com o novo partido, referiu por seu lado à rádio France Inter, uma das caras mais conhecidas do grupo, o candidato à Câmara Municipal de Paris, Cédric Villani. "Fala-se em traição e rebelião, mas este nono grupo é composto por homens e mulheres que querem devotar as suas almas e consciência à defesa da ecologia, democracia e solidariedade", afirmou.



Extrema-direita, o alvo a abater



O EDS pretende contribuir a "uma grande ambição de transformação social e ecológica". Promete vir a "responder à emergência ecológica, modernizar a democracia, reduzir as desigualdades sociais e territoriais: podemos fazer mais e melhor na Assembleia nacional", afirmaram os deputados ao justificar a dissidência, acrescentando que, "após a Covid-19, mais nada deverá ser como antes".







Os primeiros anos da presidência de Emmanuel Macron foram marcados pela sua mão firme quanto a decisões políticas, criticadas por muitos à esquerda como demasiado favoráveis ao patronato e às empresas, em detrimento dos trabalhadores.







O ano de 2019 acumulou protestos, dos "coletes amarelos", espoletados pela proposta de subida dos preços dos combustíveis à revolta estudantil contra a reforma escolar e às denúncias contra a reforma das pensões.







Quando Macron se preparava para voltar a ganhar impulso para avançar com os seus programas, o advento da Covid-19 alterou tudo. Haverá um antes e um depois na Presidência, que poderá mesmo não chegar a termo.







As novas prioridades do discurso político francês irão ligar-se provavelmente a temas como ecologia, proteção das indústrias e aumentos salariais para os trabalhadores do setor da Saúde. Questões centrais para os membros do EDS, cujas soluções serão certamente mais ouvidas do que se permanecessem ligados ao Presidente.







Apesar de desiludidos com Emmanuel Macron, estes têm um outro inimigo a abater, o avanço da extrema-direita.





Prometem por isso fazer tudo para levar o Governo a adotar reformas mais amigas dos trabalhadores e do meio-ambiente. "Se não mostrarmos resultados rapidamente, o risco é que os franceses escolham o pior em 2011, que é o que queremos evitar a todo o custo", referiu Aurelien Tache, um dos dissidentes.