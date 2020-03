França pede a forças militares e de defesa para ficarem "fora da vida política"

"A França apela às forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau para que se mantenham fora da vida política e apela a todos as partes para que exerçam contenção e respeitem o quadro legal e a ordem institucional, a fim de resolver o conflito eleitoral", refere uma nota emitida hoje pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês.

A Guiné-Bissau vive desde a semana passada um novo momento de tensão política, iniciado com a decisão de Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), de tomar posse como Presidente do país, enquanto decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça apresentado por Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo.

Na sequência da tomada de posse, Umaro Sissoco Embaló demitiu Aristides Gomes, que lidera o Governo que saiu das legislativas e que tem a maioria no parlamento do país, e nomeou Nuno Nabian para o cargo.

Após estas decisões, os militares guineenses ocuparam e encerraram as instituições do Estado guineense, impedindo Aristides Gomes e o seu Governo de continuar em funções.

Mediadora da crise guineense, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) voltou a ameaçar impor sanções a quem atente contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos.

No comunicado emitido pela diplomacia francesa, Paris diz partilhar "as fortes preocupações expressas em 01 de março" pela CEDEAO sobre a situação na Guiné-Bissau, saudando ainda os esforços da organização regional para a resolução do conflito político.

As Nações Unidas, a União Europeia e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) apelaram ao diálogo e à resolução da crise política com base no cumprimento das leis e da Constituição do país.