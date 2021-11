França pede à Russia para agir junto da Bielorrússia para acabar com crise migratória

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, e a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, mantiveram conversações em Paris com os seus homólogos Sergey Lavrov e Sergei Shoigu, junto de quem "incentivaram a Rússia a mobilizar os seus estreitos laços com a Bielorrússia para conseguir cessar esse fluxo de migrantes", segundo um comunicado da diplomacia francesa.

Os dois ministros "condenaram o comportamento irresponsável e inaceitável das autoridades bielorrussas relativamente à instrumentalização dos fluxos de migrantes dirigidos a vários países da União Europeia", acrescentou.

Moscovo é o principal aliado de Minsk e hoje militares russos realizaram manobras com o exército bielorrusso no oeste da Bielorrússia, perto da fronteira com a Polónia, epicentro da crise migratória.

Milhares de migrantes estão retidos há vários dias na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.

Os europeus acusam o Presidente Lukashenko de alimentar esta crise migratória em retaliação pelas sanções impostas pela União Europeia após a repressão violenta de manifestações contestando o resultado eleitoral que lhe deu a vitória nas últimas eleições, consideradas fraudulentas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, também apelou ao Presidente russo, Vladimir Putin, para que "aja" contra a "instrumentalização" dos migrantes pelo regime bielorrusso.

A Polónia, na primeira linha da crise com Minsk, acusa o Presidente russo de ser o "patrocinador" da vaga de migrantes para a UE.