França prepara Fórum do Islão para fevereiro de 2022

Os mesmos responsáveis, citados pela agência noticiosa AFP, também anunciaram que o ministério pretende prosseguir a sua "lógica de `parceria`" com os atores locais.

Neste encontro previsto para Paris e com a presença do ministro do Interior, Gérard Darmanin, devem participar "entre 80 a 100 pessoas, incluindo responsáveis culturais, imãs e membros da sociedade civil", precisaram as fontes.

Este fórum segue-se a uma iniciativa na primavera passada que resultou na formação de quatro grupos de trabalho para abordar "a formação dos quadros religiosos, o direito dos cultos e os atos anti-muçulmanos", acrescentaram.

Segundo o ministério, o fórum de fevereiro será o momento para efetuar a "síntese destes trabalhos", antes da sua aplicação no terreno.

"Mudamos de lógica. Existia algo de muito formal, que funcionava em torno do Conselho Francês do Culto Muçulmano (CFCM)", prosseguiriam, mas este organismo está "completamente paralisado há um ano", em particular "devido aos jogos de influências e jogos de poder" ou a "fraturas ideológicas".

"Passámos para um apelo à boa vontade, às ideias daqueles que investem realmente em diversas questões", adiantou a mesma fonte, que prognosticou a "passagem a uma lógica de `parceria`".

O CFCM, parceiro histórico dos poderes públicos sobre o culto muçulmano, criado em 2003 e que reagrupa as federações de mesquitas, atravessa um período turbulento após o Governo anunciar a intenção de adotar uma "Carta dos Princípios para o Islão em França", exigida pelo Presidente Emmanuel Macron na sequência da sua ofensiva contra o "separatismo".

Em janeiro, três federações incluindo duas de origem turca -- o Millî Görüs e o Comité de coordenação dos muçulmanos turcos em França -- rejeitaram o texto, que denuncia a "instrumentalização" política do islão, proíbe a "ingerência" de Estados estrangeiros e reafirma a "compatibilidade" do islão com a República francesa.

Após esta recusa, a Grande Mesquita de Paris e três outras federações anunciaram em março a sua retirada do gabinete executivo do CFCM para formar a sua própria "coordenação".

Esta última estrutura foi recebida hoje por Gerald Darmanin, e assegurou ao ministro do Interior o seu "empenhamento" no "sucesso" do fórum previsto em fevereiro, indicaram os seus representantes em comunicado.