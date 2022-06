França. Principais `batalhas` da primeira volta das legislativas

Se as dissidências acontecem em todo o espetro político francês, opondo antigos aliados em diferentes círculos territoriais, as razões dessas diferenças têm origens variadas. Ao centro, a imposição de certos candidatos, como Manuel Valls, que acabou por sair derrotado da quinta circunscrição dos franceses que vivem no estrangeiro, agitou o partido do Presidente Emmanuel Macron.

À esquerda, muitos socialistas ficaram descontentes com os 70 lugares reservados para os seus candidatos, decidindo concorrer contra a coligação Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes), enquanto na extrema-direita antigos fiéis de Marine Le Pen que agora pertencem ao partido de Éric Zemmour vão concorrer contra a União Nacional.

Também 15 ministros de Emmanuel Macron jogam nestas eleições a sua permanência no Governo, e se perderem são obrigados a abandonar o executivo.

As `batalhas` da primeira volta das legislativas a destacar:

+++ 6ª circunscrição Calvados, Normandia +++

A primeira-ministra, Elisabeth Borne, lidera nas intenções de voto e deverá passar à segunda volta no seu círculo eleitoral. Esta é a primeira eleição de sempre para a apoiante do Presidente Emmanuel Macron, e que desde há um mês está à frente do Governo. Em segundo lugar nas intenções de voto dos franceses do norte está Noé Gauchard, candidato da Nupes.

A ministra tem-se desdobrado entre a campanha no terreno e as reuniões ministeriais em Paris. Mas nem tudo tem estado a correr bem, com Borne a ver-se esta semana obrigada a pedir desculpa após uma troca de palavras com uma cidadã.

+++ 11ª circunscrição Pas-de-Calais, Hauts de France +++

Este é um dos bastiões da União Nacional e o círculo eleitoral de Marine Le Pen. A líder do partido pode mesmo ganhar à primeira volta, mas esta pode ser também a última eleição de Marine Le Pen, se daqui a cinco anos decidir abandonar a vida política, dando lugar a Jordan Bardella. O benjamim da União Nacional tem 26 anos, é eurodeputado e não é candidato nestas eleições legislativas.

+++ Île de France +++

A região parisiense vale 97 assentos no parlamento francês, quase um quinto da totalidade dos lugares, e logo preveem-se grandes disputas, especialmente entre a força política do Presidente (Ensemble!), que reúne o seu partido, o partido Horizontes, do antigo primeiro-ministro Edouard Philippe, Agir e MoDem, contra a Nupes de Jean-Luc Mélenchon.

Esta área urbana densa com 12 milhões de pessoas tem tendência a votar mais ao centro e à esquerda, esperando-se muitos duelos para a segunda volta das eleições.

+++ 2ª circunscrição du Loir-et-Cher, Centro +++

Este lugar é disputado por dois antigos fiéis d`Os Republicanos (direita), que recentemente se viraram para a extrema-direita. Guillaume Peltier, ex-vice-presidente da bancada parlamentar d`Os Republicanos que acabou por apoiar Éric Zemmour nas presidenciais, concorre pelo Reconquista, tendo como adversário Roger Chudeau, antigo apoiante de François Fillon e agora da União Nacional.

+++ 4ª circunscrição do Loiret, Centro +++

Jean-Michel Blanquer, o antigo ministro da Educação e figura importante do primeiro mandato de Emmanuel Macron, pode ter dificuldades em qualificar-se para a segunda volta na região centro de França. Esta semana, Blanquer foi vítima de um ataque (com chantilly) por parte de dois professores contestatários das reformas levadas a cabo pelo antigo governante nos últimos cinco anos. Para além disso, Blanquer não tem qualquer ligação com este círculo eleitoral.

+++ Occitânia +++

A presidente da região socialista, Carole Delga, apoia todos os dissidentes socialistas que se apresentam contra a Nupes. Há pelo menos 14 candidatos socialistas nesta situação na Occitânia e quase 70 a nível nacional. Delga não tem poupado esforços na campanha contra a Nupes, percorrendo mesmo a França para apoiar dissidentes de outras regiões.

+++ 4ª circunscrição Bocas do Ródano, Provença-Alpes-Costa Azul +++

Esta é a antiga circunscrição de Jean-Luc Mélenchon. O líder da extrema-esquerda decidiu não se candidatar, dando a vez ao seu diretor de campanha das presidenciais, Manuel Bompard. Este círculo eleitoral abrange uma parte da cidade de Marselha, onde Jean-Luc Mélenchon obteve 31,12% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais.

+++ 4ª circunscrição do Var, Provença-Alpes-Costa Azul +++

Éric Zemmour joga nesta circunscrição o seu futuro político e o futuro político do partido que fundou, o Reconquista. Caso seja eleito, este será o primeiro mandato deste ex-jornalista convertido em líder da extrema-direita. Nas eleições presidenciais, Zemmour teve aqui um dos seus resultados mais expressivos.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A primeira e segunda voltas das eleições legislativas estão marcadas, respetivamente, para 12 e 19 de junho.