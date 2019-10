França. Procurador confirma motivações terroristas em ataque à sede da polícia

A análise ao computador e, sobretudo, ao telemóvel do atacante, permitiu chegar a esta conclusão.



O homem de 45 anos, abatido no local, trocou 33 mensagens de texto momentos antes do ataque com suspeitos de cumplicidade terrorista e conselheiros religiosos.



As mensagens que mostram que o funcionário informático do serviço de informações do ministério da Administração Interna tinha aderido a um islamismo radical e estava determinado a matar no interior da polícia, onde trabalhava desde 2003.



O atacante, informático dos serviços de informação do Ministério da Administração Interna, tinha acesso a informação sensível. Comprou as duas facas antes de entrar ao serviço na prefeitura de Paris.



Foi com essas armas brancas que matou quatro colegas, três polícias e uma agente administrativa.



O ataque de extrema violência durou sete minutos, até que o atacante foi neutralizado, admitiu o magistrado.



As conclusões surgem depois de terem sido analisadas as imagens de vídeo vigilância no interior da sede da polícia de Paris.



Perante estas confirmações os partidos de direita de França estão a pedir a demissão do ministro da Administração Interna.