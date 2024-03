França quer reforçar cooperação com Timor-Leste

"França e Timor-Leste têm uma excelente relação bilateral e, para França, o reforço da nossa cooperação com Díli é uma prioridade", disse, aos jornalistas, Fabien Penone.

O embaixador francês falava à imprensa na Presidência de Timor-Leste, após um encontro com o chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

"Temos os mesmos valores, partilhamos os mesmos princípios, por isso há muita confiança entre os nossos dois países. O que pretendemos fazer agora é desenvolver e diversificar a nossa cooperação nos negócios e economia, turismo e cultura", sublinhou Fabien Penone.

O diplomata recordou também que a França, um parceiro de desenvolvimento da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), pode colaborar com as autoridades timorenses no processo de adesão à organização.

"Por último, estou em Timor-Leste por causa da presença de uma fragata militar Vendémiaire (francesa), que é também uma outra forma de desenvolvermos a nossa parceria com Díli na questão da segurança marítima", disse.

A fragata, com base na Nova Caledónia, está a fazer um périplo pela região.

O grupo francês Bolloré gere o porto de água profundas Tibar Bay, junto a Díli, num investimento de cerca de 450 milhões de euros.