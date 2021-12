França quer "repensar" regras orçamentais para permitir grandes investimentos europeus

A presidência francesa do Conselho da UE, cujos principais objetivos foram hoje apresentados pelo chefe de Estado francês, vai ter entre as suas prioridades o crescimento económico e, para investir mais em grandes projetos comuns, deverá haver exceções às regras orçamentais instituídas pelos tratados, nomeadamente a regra do défice de 3%, suspensa durante a pandemia, disse Macron.

"Estes novos investimentos devem ser integrados nos nossos quadros orçamentais, portanto precisamos de uma discussão estratégica de como enquadrar os investimentos mais favoráveis e repensar as nossas regras orçamentais nessa perspetiva", detalhou o Presidente durante uma conferência de imprensa no Palácio do Eliseu.

"Vamos ter de começar a construir um quadro financeiro credível, transparente, capaz de transmitir a ideia de uma Europa forte, justa e sustentável [...] Vamos refletir com os Estados-membros sobre este tema. Durante a pandemia pusemos entre parênteses a aplicação das nossas regras orçamentais comuns [...] e não podemos agir como se nada se tivesse passado", disse Emmanuel Macron.

De forma a concretizar esta visão, a França vai realizar entre 10 e 11 de março uma cimeira de chefes de Estado sobre o novo modelo europeu de crescimento e investimento.

Para Emmanuel Macron, a Europa precisa de ter mais presença no espaço digital, nomeadamente fomentar grandes empresas europeias no domínio das redes e armazenamento de dados (`Cloud`), com a França a propor ainda no seu semestre à frente do Conselho da UE uma linha de financiamento especial para estes projetos.

A presidência francesa quer ainda avançar com um projeto de imposto de fronteira sobre emissões de carbono para produtos importados.

Outra proposta visa impedir a exportação de produtos derivados da desflorestação noutras partes do Mundo, como óleo de palma ou carne.

Paris pretende ainda retomar algumas medidas que ficaram por aprovar na Cimeira Social do Porto, que decorreu em maio sob a presidência portuguesa da UE, como a introdução de um salário mínimo europeu, uma diretiva sobre a transparência salarial entre homens e mulheres e as quotas de género nos conselhos de administração da empresas europeias.

A reforma do Espaço Schengen e uma cimeira com a União Africana estão entre as prioridades da França para a presidência semestral disse ainda Macron.

"O objetivo da nossa presidência é passar de uma Europa de cooperação no interior das nossas fronteiras a uma Europa poderosa exteriormente, no Mundo, completamente soberana, livre nas suas escolhas e dona do seu destino", referiu o presidente francês, ao detalhar as prioridades da presidência francesa do Conselho da UE, entre janeiro e junho de 2022.

Macron pretende ainda um acompanhamento político contínuo da política migratória da Europa, com reuniões regulares dos responsáveis dos 27.

A França construiu as prioridades da sua presidência com três principais eixos: soberania, crescimento e uma Europa humanista.

Outro objetivo da da presidência francesa é apresentar em maio as conclusões de uma recolha de testemunhos sobre o futuro do projeto europeu.

No âmbito da juventude, Emmanuel Macron vai organizar um encontro de universidades em junho e vai ainda propor um serviço cívico para todos os jovens europeus.

O Presidente Emmanuel Macron vai apresentar as suas prioridades perante o Parlamento Europeu a 19 de janeiro, em Estrasburgo.