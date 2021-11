França saúda compromisso do novo Governo alemão com a "soberania europeia"

"Saudamos o acordo de coligação (...) e o compromisso que revela em favor da Europa e da soberania europeia. No quadro da cooperação franco-alemã, desejamos trabalhar rapidamente com o próximo Governo alemão", disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, num comunicado, lembrando que a presidência francesa do Conselho da União Europeia (UE) se inicia em 1 de janeiro próximo.

O social-democrata alemão Olaf Scholz anunciou hoje um acordo para liderar o primeiro Governo pós-Merkel, em coligação com os Verdes e com os Liberais.

As autoridades francesas têm expressado repetidamente o desejo de começar rapidamente a trabalhar com o novo Governo alemão, um parceiro-chave de Paris na União Europeia.

O Governo do Presidente Emmanuel Macron está particularmente interessado em acelerar esta cooperação, tendo em conta que a presidência francesa da UE, com duração de seis meses, acontece em plena campanha para as eleições presidenciais em França, no final de abril.

Emmanuel Macron e o seu Governo consideram que a UE deve reforçar a sua soberania perante os desenvolvimentos geopolíticos globais, principalmente perante a escolha dos Estados Unidos de reorientar as suas prioridades para o confronto com a China, relegando a Europa para segundo plano.