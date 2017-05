França tem novo governo: "Macron está claramente a olhar para Berlim"

A escolha de ministros representativos de todos os quadrantes políticos, muito para lá da área do centro onde Emmanuel Macron surgiu, é segundo Miguel Szymanski uma clara estratégia de curto prazo a pensar nas eleições para a Assembleia Nacional que irão acontecer no inicio de junho.



"Na primeira volta das presidenciais francesas mais de 40% dos franceses votaram em candidatos que não estavam no centro-direita. Macron precisa de rapar o tacho por forma a garantir uma maioria estável que lhe permita governar".



Para lá desta estratégia imediata, no longo prazo, a escolha dos nomes para pastas como as Finanças ou a economia recaiu sobre conservadores próximos de Wolfgang Shauble, o ministro das finanças alemão.



No Jornal 2 o analista luso-alemão salienta o facto de Macron ter já anunciado que a mutualização da dívida através dos Eurobonds, que defendia, é algo que passou a ser inegociável.



Macron tinha anunciado em campanha que um dos principais objetivos da França sob a sua presidência seria a de reforçar o eixo franco-alemão no seio da União Europeia, qualquer que fosse o vencedor das eleições em Berlim.



A escolha de Édouard Philippe para primeiro-ministro, um republicano que era próximo de François Filon, é outro dos sinais que Macon dá no sentido de que o seu governo, no essencial, não hostilizará a doutrina alemã de governação da Europa. "Um conservador que pode falar do dinheiro que a França vai precisar para cumprir o programa de Macron sem que Shauble o hostilize no primeiro encontro", diz Miguel Szymanski.