França. "Todos os povos da Europa" ganhariam com vitória da esquerda, diz porta-voz de Mélenchon

Em entrevista à agência Lusa em Seine-Saint-Denis, na periferia norte de Paris, durante a sua última ação de campanha antes da primeira volta das eleições legislativas de França, Alexis Corbière rejeitou a ideia de que os restantes países europeus devam temer uma vitória da Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), que, no seu programa, propõe a "desobediência" a algumas regras consagradas nos tratados da União Europeia (UE), designadamente orçamentais.

"Todos os povos da Europa têm interesse na nossa vitória. Todos os povos da Europa estão a ser sufocados por políticas de austeridade que estão a ser levadas a cabo na Europa, políticas de enfraquecimento dos serviços públicos, políticas fracas no que se refere à ação climática, políticas inexistentes ou contraproducentes na temática social", afirmou.

Na ótica do também deputado, "a União Europeia (UE) é uma bela ideia, mas aplica sobretudo políticas de lógica liberal, ou seja, políticas de redução de despesa pública e que põem em causa, como aconteceu em França, os serviços públicos".

"Esse tipo de Europa não serve à ideia de Europa [que nós defendemos]: podemos ter outra ideia do internacionalismo, da solidariedade entre povos, podemos ser contra a União Europeia e por uma Europa solidária. Podemos ser contra os tratados, a que desobedeceremos", disse.

Especificando a ideia proposta pela NUPES para a Europa, Alexis Corbière defendeu que "a partir do momento em que os portugueses, os alemães ou os espanhóis escolhem uma política, essa política deve aplicar-se, e nenhuma potência supranacional pode dizer `não, o povo votou, mas isso vocês não têm direito de fazer`".

"Isso, é um sistema totalitário", sustentou.

Corbière frisou que um "português, um francês e um espanhol têm todos a mesma vontade: viver bem, que os seus filhos vão à escola, que tenham serviços públicos de qualidade e que o planeta e o clima não sejam destruídos por políticas industriais loucas".

Questionado se considera que a união das esquerdas criada em França poderá ser exportada e reproduzida junto de outras forças políticas de esquerda na Europa, Corbière respondeu: "Porque não?".

"Eu tenho a convicção que a união foi possível porque houve uma força, e essa força foi o resultado de Jean-Luc Mélenchon [na primeira volta das eleições presidenciais, com 21,95%], que fez com que toda a gente concordasse que a maioria das pessoas tinha vontade de uma política que resolvesse os problemas, que aumentasse os salários e que defendesse os serviços públicos", salientou.

Corbière defendeu que, para aqueles que quiserem criar uniões de esquerda, "o que importa é o conteúdo da união, porque pode haver uniões superficiais, que não têm qualquer caráter dinâmico".

A NUPES é uma coligação eleitoral liderada por Jean-Luc Mélenchon que junta várias forças de esquerda, como a França Insubmissa, o Partido Socialista francês, a Europa Ecologia Os Verdes e o Partido Comunista francês.

Partilhando um programa comum, a coligação permitiu ultrapassar rivalidades históricas entre partidos radicais, como a França Insubmissa, e partidos sociais-democratas pró-europeus, como o Partido Socialista francês.

No programa em questão, acordado em maio, lê-se que é necessário "renegociar os tratados e as regras europeias atuais", uma vez que muitas dessas regras "estão desfasadas dos imperativos da emergência ecológica e social", elencando casos como a Política Agrícola Comum (PAC), o Semestre Europeu ou os acordos de livre comércio.

"Teremos de estar preparados para não respeitar algumas regras. Consoante as histórias [dos partidos que compõem a coligação], alguns falam em desobedecer, outros em derrogar de maneira transitória, mas partilhamos o mesmo objetivo: podemos aplicar plenamente o nosso programa partilhado de Governo e respeitar o mandato que nos foi dado pelos franceses", referem os partidos.

As eleições legislativas francesas disputam-se em 12 e 19 de junho, funcionando com base num sistema uninominal de duas voltas.

Corbière disputa a reeleição na 7.º circunscrição de Seine-Saint-Denis, e está confiante de que conseguirá ser eleito logo na primeira volta, o que requer uma maioria absoluta e o voto de pelo menos 12,5% dos indivíduos recenseados nos cadernos eleitorais.

Segundo o deputado, durante a campanha, houve "indiscutivelmente" um "movimento de adesão e de apoio e de reconhecimento" à NUPES, por parte de pessoas que "querem que o seu quotidiano mude".

"É isso o que há de mais singular hoje em dia no mundo da política, é que já não estamos numa época em que as pessoas votam em partidos. Hoje, as pessoas votam, em primeiro lugar, por ideias: têm vontade que as coisas mudem, que o seu quotidiano seja melhor, inquietam-se com o seu futuro e com o das suas crianças, com o clima e com a democracia, sentem que já não são ouvidos", sublinhou.

Corbière considerou que, a nível nacional, vai haver um "efeito nova união popular", com a qualificação para a segunda volta de mais de 400 candidatos da coligação de esquerda, a que se precederão "quinze ou vinte" candidatos, como ele próprio, que poderão ser eleitos logo na primeira volta, criando uma "dinâmica de mobilização que pode ser cativante".

Segundo o porta-voz de Mélenchon, a "maioria absoluta é necessária" para a NUPES, porque permitiria "agir politicamente": "Quanto mais formos na Assembleia Nacional, melhor conseguiremos pôr em prática as políticas que propomos".

"Claro que uma maioria absoluta é possível. Eu repito àqueles que dizem que [essa maioria] não é possível que, [nas eleições legislativas] de 2017, os partidos de Macron tinhma obtido 31% na primeira volta, e depois conseguiu mais de 60% dos deputados na Assembleia Nacional. Portanto, é possível -- não sei se irá acontecer, desejo que sim --, mas aqueles que dizem que é impossível, isso é propaganda", afirmou Corbière.

"Caso apenas obtenhamos uma maioria frágil, será mais difícil, mas encontraremos mecanismos para ultrapassar as dificuldades e as armadilhas", perspetivou.

Quanto ao futuro da coligação NUPES -- que, ao elaborar um programa comum, conseguiu ultrapassar divergências históricas entre partidos radicais como a França Insubmissa e partidos sociais-democratas e pró-europeus como o Partido Socialista --, Corbière manifestou o desejo de que a união das esquerdas perdure depois das eleições.

"É como uma bicicleta: aguenta-se em pé se for avançando. Se ganhar ou conseguir obter alguma coisa que, mesmo que não seja uma maioria absoluta, seja importante, a união vai perdurar. Se começarmos a encontrar derrotas eleitorais, as pessoas vão partir", afirmou.