França. Um morto e vários desaparecidos após o colapso de uma ponte

Uma ponte colapsou em Toulouse, França, e uma pessoa morreu. Há ainda um número indeterminado de desaparecidos. A vítima mortal é um adolescente de 15 ano que seguia no carro com a mãe, que sobreviveu. O Procurador de Toulouse explicou que a senhora foi salva por testemunhas do acidente.