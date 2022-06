França. Vitória da esquerda travaria reformas, diz ex-ministra Elisabeth Moreno

"Acho que os franceses vão voltar a confiar em Emmanuel Macron, dando-lhe uma maioria que lhe permitirá levar a cabo as reformas necessárias. Acredito na vitória da maioria porque há poucas semanas os franceses confiaram de forma massiva no Presidente da República e reelegeram-no para um novo mandato", disse Elisabeth Moreno, ex-ministra da Igualdade em França, em entrevista à Agência Lusa.

Esta franco-cabo-verdiana deixou o Governo há cerca de um mês, sendo agora a candidata do partido de Emmanuel Macron na 9º circunscrição dos franceses que vivem no estrangeiro, que abrange 16 países africanos, incluindo Cabo Verde e a Guiné-Bissau.

Moreno espera mesmo que o partido consiga uma maioria absoluta, já que uma coabitação, em que a esquerda se tornasse Governo, seria "um bloqueio terrível" para a França e para o programa de Emmanuel Macron.

"Eu espero que haja maioria absoluta. Estar em coabitação hoje, numa altura em que há tantas reformas importantes a fazer, numa altura em que há tantas decisões a tomar no país, mas também na Europa, deixaria o país numa situação de bloqueio terrível", declarou.

Ao contrário dos círculos eleitorais no território nacional, cuja primeira volta decorre no domingo, Elisabeth Moreno já passou à segunda volta das legislativas porque os franceses fora do país votam mais cedo.

Esta candidata da coligação de centro `Ensemble!`, que agrega o partido de Macron e mais três partidos de centro, vai bater-se contra Karim Ben Cheikh, o candidato da coligação Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes).

Karim Ben Cheikh foi mesmo o candidato mais votado na primeira volta, mas Elisabeth Moreno está confiante também na sua eleição.

"Posso ganhar a segunda volta por muitas razões. Desde logo, havia 22 candidatos na primeira volta, com pelo menos seis que diziam pertencer à maioria. Todos esses candidatos me deram entretanto o seu apoio e eu estou disposta a trabalhar com todos", indicou.

Quanto ao seu adversário de extrema-esquerda, Moreno considera que ele tem "ideias perigosas".

"O candidato da Nupes é de extrema-esquerda e defende ideias perigosas como ao imposto universal, com dupla taxação, quando nem todas as pessoas que vivem nesta circunscrição são ricas. Propor a escola gratuita é irrealista e muitas propostas são completamente demagógicas", acusou.

Para esta circunscrição, que também inclui países onde vivem muitos franceses como Marrocos ou Senegal, Elisabeth Moreno promete melhorias nos setores da saúde, na escola francesa que deve ser paga consoante os recursos económicos de cada um e melhores serviços consulares.

Depois da vitória de Emmanuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A primeira e segunda voltas das eleições legislativas estão marcadas, respetivamente, para 12 e 19 de junho.