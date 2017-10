França vota nova lei antiterrorista

Inês Geraldo - RTP02 Out, 2017, 11:46 | Mundo

O diploma será votado na Assembleia francesa depois de na última semana ter sido motivo de um aceso debate. A escolha dos deputados franceses acontece um dia depois da morte de duas mulheres que foram atacadas por um homem, com uma faca, em Marselha. O autor acabou por ser abatido pela polícia, com o autoproclamado Estado Islâmico a revindicar o atentado.



A ideia da nova lei é transportar para o quotidiano francês medidas que passaram a estar em vigor durante o estado de emergência, declarado depois dos ataques terroristas em Paris, a 13 de novembro de 2015, e em que morreram mais de uma centena de pessoas. O estado de emergência é temporário mas dá poderes excecionais às autoridades, sendo que em França já foi estendido por vários meses, devido a outros ataques e ameaças.



Muito criticado pela esquerda francesa, o diploma pretende implementar visitas domiciliárias regulares a pessoas suspeitas de fazerem parte de células terroristas. Um outro objetivo é poder exigir a verificação da identidade num raio de 20 quilómetros, em pontos sensíveis das cidades, como acontece com aeroportos e gares ferroviárias.

Esquerda questiona violação de liberdades individuais

Os partidos mais à esquerda em França criticam a nova lei que vai votos. “Um questionário permanente às liberdades públicas”, disse Aléxis Corbière, que denuncia uma “ditadura branda” por parte do Governo de Macron.



A mesma opinião é partilhada por várias organizações de direitos humanos que apontam que o novo diploma vai colocar França num estado permanente de emergência, e que as liberdades dos cidadãos vão sofrer, progressivamente, regressões nos próximos tempos.



No outro lado da barricada está Marine Len Pen. A líder da extrema-direita francesa afirmou que a lei não é suficientemente dura para pôr um fim ao terrorismo islâmico.



Às críticas de ambos os quadrantes, o ministro francês do Interior, Gerárd Collomb, respondeu que o Governo francês estar a tentar lutar contra um problema que se está a tornar recorrente na sociedade francesa.



A nova lei "visa garantir a plenitude das nossas liberdades individuais e coletivas, mas propõe que todas as medidas sejam tomadas para garantir a segurança dos franceses", acrescentou Collomb.



(c/ France Presse)