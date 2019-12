Franceses continuam protesto contra reforma das pensões na semana do Natal

, a greve de transportes continua a congestionar a capital francesa.





Em Paris, os transportes continuam fortemente afetados e os sindicatos já estão a preparar novas iniciativas em vários pontos de França no próximo sábado, dia 28 de dezembro.





cinco linhas de metro ficaram hoje completamente encerradas, enquanto outras linhas operaram com várias interrupções. Algumas das ligações ferroviárias foram afetadas pela greve na terça-feira e nesta quinta-feira. De acordo com o jornal Le Monde





A greve afeta também a distribuição dos combustíveis mas, de acordo com o ministro do Interior, Christophe Castaner, apenas dois dos 200 grandes depósitos em França “estão a ser bloqueados”.





“Não há risco de escassez”, assegurou Castaner. No entanto, pede aos franceses para evitarem comportamentos “irracionais” e pediu que não acorressem “aos postos de combustível”.





De acordo com a União Francesa das Indústrias Petrolíferas (UFIP), apenas 2,6 por cento das estações de serviço francesas tinham sido afetadas pela greve até à última segunda-feira. Mas o ministro francês do Interior apela ainda assim aos media para que não alimentem rumores. “Uma informação falsa pode aumentar o risco de escassez”, frisou.





Na origem de todos estes protestos estão as mudanças na forma complexa como se atribuem as pensões, com os atuais 42 subsistemas que têm as suas regras específicas e seguem as especificidades de diferentes setores profissionais. A ideia é juntar todas estas modalidades num só sistema universal com base num sistema de pontos.





Este plano do Governo tem conhecido grande oposição nas ruas. Nos últimos dias, mereceu destaque nos media franceses o protesto original junto à Opera de Paris, nas escadarias do icónico Palais Garnier, com várias bailarinas a apresentarem no exterior um excerto do “Lago dos Cisnes”.







Le ballet et l’orchestre de l’@operadeparis interprètent un extrait du « Lac des cygnes » sur le parvis de l’opéra Garnier #greve #reformedesretraites #greve24decembre @France3Paris @lacgtcommunique @UnionSolidaires pic.twitter.com/0vaF8QGtBM — 𝐞𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐱𝐢𝐞𝐫 (@emmtix_) 24 de dezembro de 2019



A reforma das pensões é impopular entre vários grupos e classes sociais, incluindo os bailarinos, sendo que muitas vezes começam a carreira em crianças e que as lesões podem ser constantes. No regime atual, os bailarinos podem reformar-se aos 42 anos, auferindo uma pensão enquanto se adaptam a um novo emprego. Com a reforma do sistema de pensões e a instituição de um sistema universal, esta reforma específica deixa de existir. A reforma das pensões é impopular entre vários grupos e classes sociais, incluindo os bailarinos, sendo que muitas vezes começam a carreira em crianças e que as lesões podem ser constantes.





O Presidente francês já garantiu que não vai desistir das reformas planeadas, mas assumiu esta semana que está disposto a “melhorar a proposta” através de discussões com sindicatos e grandes instituições.

Quebrar o recorde de 1986-1987?





Milhares de pessoas estiveram nas ruas esta quinta-feira, no 22º dia de mobilização, o que iguala para já a grande greve de 1995, que decorreu entre 24 de novembro e 15 de dezembro.





A paralisação em curso poderá, ainda assim, derrubar mais um recorde recente no que à contestação social diz respeito. Entre o final de 1986 e o início de 1987, entre 18 de dezembro de 15 de janeiro – 28 dias – os trabalhadores do setor ferroviário lideraram o mais longo movimento grevista em França desde o maio de 68.







Enquanto o coletivo sindical SOS Retraite e a união de pilotos do SNPL que pretendem convocar uma greve para 3 de janeiro.





No dia 9 de janeiro espera-se uma nova paralisação no país com vários dos maiores sindicatos do país. Dois dias antes, a 7 de janeiro, o Governo, os sindicatos e os patrões devem retomar as negociações sobre esta reforma do sistema de pensões.