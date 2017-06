Franceses dão vitória a Macron na primeira volta das legislativas

Lusa 11 Jun, 2017, 19:12 / atualizado em 11 Jun, 2017, 23:12 | Mundo

De acordo com as projeções, o partido A República em Marcha! obteve cerca de 32% dos votos, Os Republicanos entre 20 a 21%, a Frente Nacional entre 13 e 14%, a França Insubmissa quase 11% e o Partido Socialista 9%.



Segundo as projeções da estação televisiva francesa France 2, divulgadas às 20:00 (menos uma em Lisboa), A República em Marcha!, aliada ao partido centrista MoDem, poderá vir a eleger entre 390 e 430 deputados, os Republicanos entre 85 e 125, o PS entre 20 e 35, a França Insubmissa entre 11 e 21 e a FN entre 3 e 10.Caso não haja candidatos com mais de 50% dos votos nas diferentes circunscrições, só aqueles que tiverem, pelo menos, 12,5% dos votos dos eleitores inscritos passam à segunda volta, a 18 de junho.A maioria absoluta no parlamento francês é de 289 assentos parlamentares em 577.As urnas abriram às 8H00 horas e encerraram às 20H00 (menos uma Lisboa), mas grandes cidades como Paris, Marselha, Lyon e Lille, duas horas antes nas restantes.Cerca de 47 milhões de eleitores foram chamados a votar e havia 7.878 candidatos. Ao todo, concorreram 7.878 candidatos, de acordo com a lista definitiva publicada pelo ministério francês do Interior.