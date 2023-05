Franceses voltam a mobilizar-se e a sair às ruas contra a política reformista de Macron

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Milhares de franceses voltaram a sair as ruas, em protesto contra as medidas adotadas por Emmanuel Macron, no aumento da idade da reforma. Protestos que obrigaram á intervenção policial com centenas de manifestantes - alegadamente - membros de grupos radicais vestidos de preto.