Franceses voltam às ruas contra sistema de pensões

Este é já o 11.º dia de protestos nas últimas semanas, por vezes violentos, de contestação social que tem levado milhões de pessoas às ruas.A jornada acontece um dia depois da reunião da primeira-ministra francesa com os sindicatos para tentar desbloquear o clima de tensão social, que terminou sem quaisquer resultados.Élisabeth Borne recusou a principal reivindicação dos sindicatos - a retirada da lei, aprovada com recurso a uma disposição constitucional para fazer passar o texto sem votação no parlamento.A nova lei das aposentações aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma sem penalizações financeiras em França.A última jornada de protesto, no dia 28 de março, foi marcada por vários atos de violência e pela mobilização de um “dispositivo de segurança inédito”, segundo anunciou então o Governo francês, com 13.000 mil operacionais, 5.500 dos quais só em Paris.