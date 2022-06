Franceses votam para a segunda volta das eleições legislativas

Na primeira volta, a aliança do presidente francês ganhou com menos de um por cento de diferença para a coligação de esquerda. Foram apenas 20 mil votos a separar Emannuel Macron de Jean Luc Mélonchon.







As urnas vão estar abertas entre as 08h00 (07h00 de Lisboa) e as 18h00 nas áreas rurais e pequenas cidades, e até às 20h00 (19h00 em Lisboa) nas grandes cidades.



Estas eleições vão definir a composição da Assembleia Nacional francesa.





Depois de ter ganho as eleições presidenciais em abril, com 58,55% dos votos na segunda volta, o presidente francês enfrenta agora uma esquerda unida, que formou a coligação Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES).



Apesar de nenhuma sondagem dar à NUPES a possibilidade de obter uma maioria, a sua progressão pode ditar o fim da maioria absoluta de Macron, o que o obrigaria a negociar com outros partidos para conseguir aprovar leis.



Uma das últimas sondagens, publicada na sexta-feira pelo instituto Ipsos Steria para a France Télévisions, estima que a coligação presidencial deve obter entre 265 e 305 deputados -- são necessários 289 para obter a maioria absoluta --, a NUPES entre 140 e 180, seguida do partido de centro-direita Republicanos, entre 60 e 80, e a União Nacional, de Marine Le Pen, com entre 20 e 50 deputados.



Na primeira volta, no passado domingo, a coligação Juntos! (Ensemble!, em francês), que apoia Macron, ficou ligeiramente à frente da NUPES, com cerca de 20 mil votos de diferença. A União Nacional ficou em terceiro lugar, com 18,68% dos votos, seguida dos Republicanos, com 10,42%.



Na segunda volta destas legislativas -- que funcionam com base num sistema uninominal de duas voltas --, a coligação presidencial vai enfrentar candidatos da NUPES em 270 círculos eleitorais, e candidatos da União Nacional noutros 108.



A NUPES enfrenta ainda a União Nacional em 62 círculos eleitorais. Já os Republicanos concorrem contra a União Nacional em 25 círculos eleitorais, em 24 contra a NUPES e em 18 contra a coligação presidencial.



Na primeira volta, foram eleitos cinco deputados -- quatro da NUPES e um da coligação Juntos! -- por terem obtido mais 50% e o voto de pelo menos 12,5% dos cidadãos recenseados nos cadernos eleitorais.







A decisão está nas mãos de quase 49 milhões de eleitores. A abstenção na primeira volta rondou os 53 por cento.