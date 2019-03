Fraude fiscal. Ex-diretor de campanha de Trump condenado a 47 meses de prisão

RTP08 Mar, 2019, 10:52 / atualizado em 08 Mar, 2019, 10:53 | Mundo

Manafort, diretor de campanha de Donald Trump ao longo de cinco meses, foi presente em cadeira de rodas ao tribunal de Alexandria, no Estado da Virgínia. Recebeu uma sentença muito inferior à que era recomendada tanto pelo Departamento de Justiça como pelos seus advogados.



A acusação tinha pedido uma pena de prisão entre 19 a 24 anos, enquanto a defesa recomendava entre quatro anos e três meses a cinco anos e três meses.



“Esta é uma tremenda derrota para o gabinete do procurador-especial”, comentou o antigo procurador federal David Weinstein, citado pela agência Reuters.





"Esses são crimes sérios, entendemos isso", reagiu um dos advogados de defesa, Thomas Zehnle. "A evasão fiscal não é de modo algum imprudente. Mas não é tráfico de drogas", justificou.

Sem arrependimento

Processos vários

O juiz lembrou que Manafort "não está perante o tribunal por quaisquer alegações de que ele, ou alguém em sua direção, tenha conspirado com o Governo russo para influenciar a eleição (presidencial) de 2016".





No entanto, a acusação resultou da investigação às suspeitas de conluio russo, liderada pelo procurador especial Robert Mueller.











Manafort já tinha sido condenado, em agosto, por cinco crimes de fraude fiscal, dois crimes de fraude bancária e uma por não divulgar contas bancárias no exterior.

Aos 69 anos, Paul Manafort dirigiu-se ao tribunal dizendo que “os últimos dois anos foram os mais difíceis” da sua vida e pediu compaixão ao juiz.“Dizer que estou humilhado e envergonhado seria um eufemismo grosseiro”, acrescentou, dizendo ainda que a sua vida como “profissional e financeiramente em frangalhos”.Manifestando surpresa que Manafort não tivesse “expressado arrependimento por se envolver em conduta imprópria”, o juiz T.S. Ellis enalteceu o percurso prévio de vida “sem culpa", durante a qual o ex-consultor "conquistou a admiração de várias pessoas" e se envolveu em "muitas coisas boas".O juiz classificou a própria sentença de "suficientemente punitiva" e esclareceu que aos 47 meses de prisão será retirado o tempo que Manafort já cumpriu na prisão. Manafort está detido desde junho do ano passado.Para além de ter fugido aos impostos ganhos como consultor do antigo Governo pró-russo da Ucrânia, Paul Manafort entregou declarações falsas a vários bancos para obter empréstimos milionários e manter um estilo de vida luxuoso.De acordo com fontes legais citadas pela Reuters, a sentença leve do juiz Ellis pode influenciar a próxima decisão judicial.Paul Manafort pode vir a ser condenado a dez anos de prisão, no processo de alegada conspiração envolvendoe lavagem de dinheiro, no âmbito do qual se declarou culpado em setembro passado por conspiração e adulteração de testemunha.Na próxima quarta-feira, a juíza Amy Berman Jackson anuncia a sentença do processo relacionado com o alegado conluio entre a campanha eleitoral norte-americana e o Governo russo durante as eleições. A juíza já decidiu que Manafort mentiu aos investigadores depois de se ter disponibilizado para colaborar em troca de uma redução da pena.