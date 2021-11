Frederik de Klerk. Desmond Tutu elogia "coragem" na liderança da transição democrática

"Numa altura em que nem todos os seus colegas viam a trajetória futura do país da mesma forma, ele reconheceu o tempo para a mudança e demonstrou a vontade de agir em conformidade", disse o arcebispo Tutu, Prémio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços na luta contra o `apartheid`, numa declaração.

De Klerk ocupa "um espaço histórico, mas difícil" no país, como o último Presidente "de um Governo minoritário após 350 anos de domínio colonial e do `apartheid`, que entregou o poder a um Presidente extremamente popular, Nelson Mandela", eleito em 1994, e com quem partilhou um Prémio Nobel.

"Enquanto alguns sul-africanos tiveram dificuldade em aceitar o reconhecimento mundial de F. W. de Klerk, Mandela elogiou-o pela coragem de liderar o processo de transformação política no país", acrescentou o reverendo, hoje com 90 anos.

Desmond Tutu, que chefiou a Comissão de Verdade e Reconciliação encarregada de investigar os crimes do `apartheid`, recorda na declaração que, após a audição de Frederik de Klerk perante aquele organismo, expressou publicamente a sua "desilusão".

"O ex-Presidente não pediu desculpas profundas à nação em nome do Partido Nacional [que estabeleceu o regime segregacionista] pelos males terríveis provocados pelo `apartheid`", escreveu Tutu, que enviou "sinceras condolências" à família do antigo presidente.

F. W. de Klerk morreu hoje na Cidade do Cabo aos 85 anos, após uma batalha contra o cancro, na sua casa na zona de Fresnaye, na Cidade do Cabo, confirmou hoje um porta-voz da Fundação F. W. de Klerk.

Foi de Klerk que, num discurso proferido no parlamento da África do Sul no dia 02 de fevereiro de 1990, anunciou que aquele que viria a ser o primeiro Presidente negro da África do Sul seria libertado da prisão após 27 anos de cativeiro.

O anúncio eletrizou na altura o país, que durante décadas vinha a ser criticado e sancionado por grande parte da comunidade internacional pelo seu brutal sistema de discriminação racial conhecido como `apartheid`.

Com o aprofundamento do isolamento da África do Sul e a sua economia outrora sólida a deteriorar-se, de Klerk, que tinha sido eleito Presidente apenas cinco meses antes, anunciou no mesmo discurso o levantamento da proibição do Congresso Nacional Africano e de outros grupos políticos anti-`apartheid`.

Vários membros do parlamento abandonaram nesse dia a câmara enquanto o Presidente discursava.

Nove dias mais tarde, Mandela saiu em liberdade e quatro anos depois seria eleito o primeiro presidente negro do país, em resultado de os negros terem pela primeira vez exercido o direito de voto.

De Klerk e Mandela receberam o Prémio Nobel da Paz em 1993 pela sua cooperação, muitas vezes intensa, no processo de afastamento da África do Sul do racismo institucionalizado e em direção à democracia.