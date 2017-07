Frelimo reafirma confiança em Nyusi para mais vitórias eleitorais em Moçambique

Lusa 28 Jul, 2017, 19:57 | Mundo

"O Comité Central da Frelimo confia na capacidade de o camarada Filipe Jacinto Nyusi conduzir o partido a triunfos futuros", refere uma moção de saudação do partido no poder lida hoje no encerramento da VI Sessão Ordinária do Comité Central da Frelimo.

Na mensagem, proferida por Dulce Canhenga, quadro do partido no poder, o Comité Central não refere explicitamente se Filipe Nyusi será o candidato às eleições presidenciais de 2019, tentando um segundo mandato, depois de ter ganho em 2014.

"Nyusi, confiamos em ti", disse Dulce Canhenga, num ato de encerramento marcado por cânticos e monções de apoio ao atual chefe de Estado e presidente da Frelimo.

No seu discurso de encerramento, Filipe Nyusi afirmou que os resultados da sessão do Comité Central e das fases que antecederam a reunião demonstram que a Frelimo está preparada para continuar a dirigir os destinos do país.

"Nós dirigimos pelo exemplo, fazemos a democracia dentro do partido, é por isso que a Frelimo continuará influente na sociedade", declarou o chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi assinalou que a maturidade do seu partido ficou demonstrada na "profundidade e franqueza" com que o Comité Central decorreu.

Durante os dois dias em que a VI Sessão do Comité Central decorreu, a Frelimo aprovou o regimento e a agenda do XI Congresso do partido, marcado para 26 de setembro a 01 de outubro próximo.

O encontro, cujo final foi antecipado para hoje depois de inicialmente agendado para sábado, aprovou igualmente uma proposta de revisão dos estatutos, que não foi, porém, divulgada à imprensa.

O Comité Central é o órgão deliberativo mais importante da Frelimo no intervalo entre congressos.