Frente de Libertação Nacional da Córsega ameaçou retomar ações terroristas

A Frente de Libertação Nacional da Córsega, organização política clandestina, ameaçou há dias retomar as ações terroristas no território. Em entrevista à RTP, o recém-eleito chefe do executivo corso afirma que o governo francês deve aceitar o diálogo para dar mais autonomia à quarta maior ilha do Mediterrâneo.