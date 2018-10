Frente parlamentar agropecuária e líderes evangélicos declaram apoio a Jair Bolsonaro

Lusa02 Out, 2018, 18:47 | Mundo

A presidente do grupo parlamentar ligado ao agronegócio, Tereza Cristina, usou as redes sociais, hoje, para divulgar o apoio do bloco ao candidato do Partido Social Liberal (PSL).

"Estive com Jair Bolsonaro entregando o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária à sua candidatura à presidência da República. Representando os 261 deputados federais e senadores de todo o país, que agora apoiam a candidatura de Bolsonaro. Essa união de esforços permite que ele tenha uma base que garanta governabilidade responsável no Congresso Nacional", escreveu a deputada Tereza Cristina, na rede social Facebook.

Além de membros da câmara alta de baixa que representam o agronegócio, Bolsonaro também ganhou apoio de importantes lideranças evangélicas do Brasil, que formam um grupo igualmente forte no Congresso.

O deputado Hidekazu Takayama, líder da bancada evangélica publicou um vídeo na rede social Facebook, na última quarta-feira, para pedir que as lideranças cristãs se posicionem politicamente a favor de Bolsonaro.

"Infelizmente, o Brasil está se tornando um país de esquerda, ateia. Vivemos no limite do perigo pois, eles, os ateus, não gostam de nós, cristãos, e farão de tudo para prejudicar as famílias cristãs e as Igrejas. O que está em jogo é a liberdade de se pregar o evangelho", disse.

"Eu gostaria de convocar [todos] vocês para estarem com o Bolsonaro que é o candidato que assume esta situação para nós não permitirmos que o Brasil entre nesta rota errada", acrescentou.

Fora da política, um dos principais líderes evangélicos do país, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), também declarou no último sábado o voto em Bolsonaro.

Além dele, o Partido Republicano Brasileiro (PRB), ligado à Igreja Universal, manifestou internamente que deve apoiar o candidato do PSL na segunda volta das presidenciais, embora tenha se coligado ao candidato Geraldo Alckmin na primeira voltadas presidenciais.

A primeira volta das eleições presidenciais do Brasil acontece no domingo, 07 de outubro. Se nenhum candidato atingir a marca de 50% dos votos válidos haverá uma segunda volta com os dois primeiros colocados, que está marcada para o dia 28 deste mês.