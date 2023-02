Fretilin diz-se pronta para eleições legislativas timorenses

"Continuamos com a mesma posição [de que o voto deveria ser mais tarde]. Mas a eleição está marcada e somos o único partido que em qualquer altura está pronto para enfrentar a eleição", afirmou Mari Alkatiri, em declarações à Lusa.

"Independentemente das eleições, porém, em princípio o atual parlamento só cessa funções em 14 de setembro e os novos deputados só tomam posse em 15 de setembro", disse.

Alkatiri reagia assim à decisão de hoje do Presidente da República, José Ramos-Horta, de marcar as próximas legislativas para 21 de maio, mais cedo do que a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) pretendia, argumentando que a legislatura só termina em setembro.

O líder da Fretilin garantiu que o partido não vai fazer qualquer contestação ao Tribunal de Recurso, mas insistiu na interpretação constitucional da Fretilin sobre o calendário.

"A legislatura tem de acabar em setembro e os novos deputados deveriam tomar posse em 15 de setembro. Com esta marcação antecipada das eleições não houve dissolução do parlamento, porque para haver eleição antecipada tem de se dissolver o parlamento antes", argumentou.

"No caso presente, não houve dissolução do parlamento, por isso tem que se cumprir o artigo 99 da Constituição. A não ser que haja por detrás disso uma intenção de fazer uma dissolução camuflada, o que nem pode acontecer nos últimos seis meses do mandato", sustentou.

A questão da data das eleições dividiu os maiores partidos nos últimos meses, com o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão -- atualmente na oposição -- a defender eleições mais cedo, e a Fretilin a querer a votação mais tarde.

Em causa estão diferentes interpretações da Constituição, de outros diplomas e do regimento do Parlamento Nacional, documento que não tem a força de lei.

Para este debate, estão em jogo dois artigos da Constituição, incluindo o que determina que "os Deputados do Parlamento Nacional têm um mandato de cinco anos".

Alkatiri refere-se, por seu lado, ao artigo 99, notando que o atual Parlamento surgiu na sequência de eleições antecipadas, convocadas em 2018.

"No caso de dissolução, o Parlamento Nacional eleito inicia nova legislatura, cuja duração é acrescida do tempo necessário para se completar o período correspondente à sessão legislativa em curso à data da eleição", refere a lei.

O regimento do Parlamento Nacional determina que cada sessão legislativa começa em 15 de setembro e termina em 14 de setembro do ano seguinte, com o período "normal de funcionamento a decorrer entre 15 de setembro e 15 de julho do ano seguinte".

No regimento nota-se, porém, que "a primeira reunião plenária do Parlamento após as eleições é agendada pelo Presidente do Parlamento cessante no prazo máximo de quinze dias a contar da data da publicação oficial dos resultados".

Essa reunião será presidida pelo presidente do Parlamento cessante - caso tenha sido eleito e até eleição do novo Presidente do Parlamento Nacional - ou, em alternativa pelo deputado mais velho.

Oficialmente, e segundo o Jornal da República, a legislatura em curso, a quinta, e o mandato dos atuais deputados, começou em 13 de junho de 2018.

Noutro aspeto, Mari Alkatiri referiu-se ainda que a marcação da data já para maio "vai obrigar o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) a acelerar o processo".

"Espero que tinta e demais material chegue a tempo. E depois espero bem que, depois dos resultados, se faça uma gestão inteligente entre parlamento novo e cessante", afirmou.

Alkatiri reagiu igualmente a declarações de Ramos-Horta à Lusa, depois do anúncio de hoje, com o chefe de Estado a defender uma "grande concertação política e estratégica nacional", para poder responder aos "enormes" desafios económicos e sociais do país.

"Para mim isso não é novo. Sempre defendi a grande inclusão por causa disso mesmo. Mas a verdade é que já neste período, mesmo antes da campanha, já houve declarações que não abrem o caminho para nada disso", afirmou o líder da Fretilin.

"Não creio que haja ambiente político necessário para isso acontecer", afirmou.