Fretilin quer Ministério Público a investigar adjudicações feitas por anterior Governo timorense

"Hoje, a bancada da Fretilin submeteu ao Ministério Público o Relatório da Comissão de Inquérito Parlamentar (CIP) sobre 143 Projetos, acompanhado de um requerimento para que seja feita uma investigação profunda com base nas indicações de violações às leis e regulamentos em vigor em Timor-Leste, que foram identificadas pela CIP sobre os projetos", refere um comunicado enviado à Lusa.

"A bancada da Fretilin encontra-se bastante preocupada sobre os resultados apresentados no relatório desta CIP, que investigou factos relacionados com os 143 projetos que o Governo adjudicou diretamente, poucos dias antes das eleições gerais de julho de 2017", refere.

Na carta endereçada ao procurador-geral José Ximenes, os deputados Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) consideram que "os factos detetados pela CIP demonstram possíveis atos de graves violações à lei de aprovisionamento de Timor-Leste".

O comunicado diz que 20 anos depois do referendo, e apesar do privilégio de poder celebrar com a visita de várias delegações internacionais, Timor-Leste está "longe de alcançar o nosso objetivo de um Estado de Direito Democrático, onde a leis são respeitadas, onde exista boa governação, transparência e responsabilização".

O relatório da comissão nunca chegou a ser debatido no plenário, com as bancadas do Governo a questionarem a redação do texto, insistindo que ignorou as suas opiniões e comentários, vincando apenas as da oposição.

A CPI foi solicitada pelas bancadas da Fretilin e do Partido Democrático (PD), contando com representantes dessas duas forças políticas e das três bancadas do Governo: Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

Em causa estão 142 projetos de valores variados - que no total representam um custo de cerca de 350 milhões de dólares (cerca de 315 milhões de euros) - e que foram assinados por vários ministros do VI Governo dias antes das eleições legislativas de 2017.

O Orçamento Geral do Estado prevê que esses projetos - de estradas e pontes - tenham uma injeção financeira de mais de 280 milhões de dólares (252 milhões de euros) em 2019.