Fretilin vai convidar PLP e KHUNTO para formar plataforma de governação em Timor-Leste

Lusa 12 Ago, 2017, 10:36 | Mundo

"A Fretilin decide convidar o PLP e o KHUNTO para com a Fretilin iniciar conversações mais substanciais para a formação de uma plataforma de entendimento sólido e seguro de governação", anunciou o secretário-geral do partido, Mari Alkatiri.

Essas conversações com o Partido Libertação Popular (PLP) - oito lugares no parlamento - e com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - cinco lugares - pretendem "definir formalmente o formato mais adequado do entendimento capaz de responder às legítimas expectativas" do povo timorense, sublinhou.