Frio extremo afeta 250 milhões de pessoas nos EUA

Cristina Sambado - RTP29 Jan, 2019, 15:38 / atualizado em 29 Jan, 2019, 16:18 | Mundo

O Serviço Meteorológico dos EUA (NWS) alerta para a possibilidade de as temperaturas mínimas alcançarem mínimos históricos, as mais baixas desde a década de 1990. A previsão aponta para que nos Estados do Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin e norte do Illinois, ocorram fortes nevões.



“Frio extremo e perigoso previsto para as planícies do norte até os Grandes Lagos, com mínimas entre os -30 e -40º, e rajadas de vento geladas de -50º”, alerta o NWS na rede social Twitter.



Pretty amazing cold coming to the Midwest this week. Dozens of record low highs & lows as a filament of the #PolarVortex gets pushed from the Arctic Circle down towards #MNwx. Some areas see high temps below -20 and low temps below -40, w/gusty winds too (https://t.co/6eoB4do34L) pic.twitter.com/DJ6a3417p3 — Weather.us - Weather Forecasts For Professionals (@WeatherdotUS) 28 January 2019

As previsões levaram as autoridades a alertar que a vaga de frio pode ter consequências fatais. O governador do Estado de Wisconsin declarou o estado de emergência e alertou a Guarda nacional para estar de sobreaviso para pedidos de socorro. A vaga de frio já levou ao cancelamento de quase 3500 voos.



Chicago, a cidade mais populosa do Estado do Illinois, poderá chegar aos mínimos históricos de 29 graus negativos de temperatura mínima e a máxima não vai ultrapassar os -14. E a sensação térmica será mais baixa, dado as previsões apontarem para ventos gelados que podem chegar aos 54 graus negativos.As universidades e escolas vão permanecer encerradas nos próximos dias e a câmara de Chicago prepara-se para usar autocarros como centros de aquecimento e publicou informação sobre como descongelar os canos. O rio que percorre a cidade está congelado.O governador do Alabama pediu aos cidadãos para se prepararem para o frio, chuva, neve e temperaturas congelantes. “A tempestade de inverno tem o potencial de afetar uma grande parte do nosso Estado”, e apelou a atenção redobrada na circulação rodoviária, aconselhando mesmo os habitantes a “permanecer em casa”.Há a registar dois mortos. Em Rochester, no Estado do Minnesota, um homem de 22 anos foi encontrado morto no domingo de manhã. A outra vítima mortal, ocorreu em Libertville, no Illinois, devido a um acidente de viação provocado pelos fortes nevões que estão a afetar o país.