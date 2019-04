Fronteira México-EUA. Manifestação de migrantes contra política de Trump

Muitos usaram máscaras com o rosto dos Presidentes dos Estados Unidos e do México.



Os migrantes estão acampados em frente ao edifício, à espera dos documentos que lhes permitam permanecer e viajar pelo país.



Nos últimos dias, Donald Trump tem repetido a ameaça de fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México, se as autoridades mexicanas não travarem a entrada de migrantes.



O Governo não cedeu, mas tem reduzido de forma significativa, o número dos chamados "vistos humanitários" que permitem a passagem de migrantes.