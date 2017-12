Fronteiras XXI: Verdade e mentira nas redes sociais. Participe

RTP07 Dez, 2017, 15:03 / atualizado em 07 Dez, 2017, 15:03 | Mundo

Com quase 2,8 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, plataformas digitais como o Facebook ou o Twitter são cada vez mais palco para campanhas de ódio, difamação política e notícias falsas. Vários peritos apontam-nas como uma verdadeira ameaça à democracia e até o Vaticano fez das “fake news” o tema da sua jornada mundial da Comunicação Social.



Ao mesmo tempo, as redes continuam a ser um dos principais meios de denúncia e mobilização social. Portugal não foge à regra como mostram os recentes casos de agressões por seguranças à porta da discoteca Urban, onde a partilha de um vídeo fez em 24 horas mais do que as 38 queixas contra o estabelecimento recebidas pelas autoridades, ou o polémico acórdão envolvendo uma vítima de violência doméstica e citações bíblicas.



Que poder têm as redes sociais? E como podemos torna-las mais seguras? Que ameaças traz a justiça popular nas redes? E como podem os utilizadores proteger-se da difamação ou de ver os seus perfis analisados para campanhas publicitárias e políticas?



Para responder a estas e outras perguntas convidamos a cronista e jornalista Clara Ferreira Alves, um dos maiores peritos em media sociais, o publicitário brasileiro Renato de Paula, o especialista em política internacional Bernardo Pires de Lima e o subdirector de informação da RTP para a área multimédia Alexandre Brito.



