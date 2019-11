Fuga de informação de um site neonazi revela identidade de centenas de extremistas

Na passada quarta-feira, um usuário anónimo – apenas identificado como “antifa-data” – publicou numa página de arquivoconteúdos da base de dados doneonazi “Iron March”.Esta fuga de informação abre portas para a identificação de vários extremistas e supremacistas brancos, subscritores do antigo. Tal como explica a páginade jornalismo de investigação Bellingcat , “esta fuga de informação continha toda a informação do, incluindo nomes de usuários, e-mails registados, endereços IP dos subscritores, todas as publicações e até mesmo mensagens privadas entre os membros”.De acordo com o mesmo, até ao momento algumas das mensagens trocadas entre usuários sugerem que alguns dos associados da páginaneonazi eram, na altura, membros das Forças Armadas em países ocidentais, maioritariamente nos Estados Unidos.

O site “Iron March” foi fundado em 2011, alegadamente pelo nacionalista russo Alexander Slavros. A página foi encerrada em novembro de 2017 por razões desconhecidas. O site estimulou ainda a formação de diversas outras páginas fascistas, nomeadamente a “Atomwaffen Division” (AWD) e a “Antipodean Resistance”.

Vários membros do “Iron March” foram associados a crimes e atos terroristas. Em maio de 2017, Devon Arthurs, associado doneonazi AWD, assassinou dois companheiros de quarto na Flórida.O grupo “Vanguard America” está igualmente relacionado com o “Iron March”. Um dos seus apoiantes era James Alex Fields, o responsável pela morte de uma pessoa durante uma marcha de extrema-direita na cidade de Charlottesville, nos EUA, em agosto de 2017.