Fuga de informação. Guterres demasiado disposto a acomodar interesses russos, dizem os EUA

A documentação encontrada na fuga de informação sugere que Washington está a monitorizar de perto a atividade do secretário-geral da ONU. De acordo com a BBC News , vários ficheiros descrevem correspondência privada que envolve António Guterres e o seu adjunto.Um desses documentos versa o acordo de exportação de cereais, assinado em julho com a mediação das Nações Unidas e da Turquia, que permitiu mitigar uma crise alimentar a nível mundial. Na altura, o entendimento permitiu assegurar o transporte de milhões de toneladas de cereais ucranianos para países de África e Médio Oriente através do Mar Negro, apesar do conflito em curso.Para os Estados Unidos,, aponta o documento.De acordo com a avaliação norte-americana nesta fuga de informação,Em resposta à BBC, um alto funcionário da ONU salientou que a organização procurou, no âmbito do acordo de cereais, “mitigar o impacto da guerra sobre os mais pobres do mundo”.O entendimento em causa mantém-se em vigor, mas a Rússia já ameaçou várias vezes suspender a cooperação, considerando que as sanções internacionais afetam a sua própria capacidade de exportar cereais e fertilizantes em segurança.Nessa troca de mensagens,, no contexto da guerra na Ucrânia.Os dois responsáveis da ONU abordam também uma recente cimeira que envolveu líderes africanos e, de acordo com os documentos,Esta é mais uma das revelações após a maior fuga de informação militar dos Estados Unidos desde o Wikileaks. Muitos dos dados confidenciais do Pentágono revelados contêm informação sobre a guerra na Ucrânia, mas também informação secreta relativa a vários aliados.