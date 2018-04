Fuga de prisão no Brasil provocou 20 mortos

Antena 111 Abr, 2018, 06:05 / atualizado em 11 Abr, 2018, 06:05 | Mundo

O incidente aconteceu na região de Belém, capital do estado do Pará, no norte do Brasil quando um grupo armado tentou entrar na prisão para ajudar a uma fuga em massa promovida por vários detidos, de acordo com as autoridades brasileiras.



Entre as vítimas mortais estão um guarda prisional, vários reclusos e ainda pessoas que tentaram invadir a prisão.



Há também vários feridos, as autoridades admitem por isso que o número de mortos possa vir a aumentar.