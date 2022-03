Muitas a tentarem passar as fronteiras, mas os países fronteiriços estão à beira do limite para os acolher, alerta Vasco Malta, chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal.A saída de mulheres e crianças da Ucrânia levanta a preocupação do tráfico de seres humanos.

Vasco Malta alerta que uma população tão vulnerável pode ser presa fácil das redes de tráfico. E lembra que esse problema já existia nas fronteiras da Ucrânia antes da guerra.