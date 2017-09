Fuga em pânico provoca mais de duas dezenas de mortos em estação de Bombaim

A estação superlotada provocou uma fuga em pânico para o exterior, que levou à morte de pelo menos 22 pessoas. Há ainda a registar mais de 30 feridos.



A estação de Elphinstone em Bombaim faz a ligação das duas principais linhas ferroviárias da cidade.



O porta-voz do caminho-de-ferro, Anil Saxena, disse aos repórteres que "a estação estava repleta de pessoas que tentavam abrigar-se da chuva torrencial".







O incidente voltou a colocar em causa a estrutura ferroviária de Bombaim, que tem sido alvo de frequentes críticas por ser antiga e não ter capacidade para os milhões de passageiros que a utilizam diariamente.



O ministro do caminho-de-ferro da Índia, Piyush Goyal, deslocou-se à estação para se inteirar do ocorrido e assegurar toda a assistência necessária.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já escreveu uma mensagem de condolências no Twitter.



My deepest condolences to all those who have lost their lives due to the stampede in Mumbai. Prayers with those who are injured.